Cade dal trattore e viene schiacciato dal rimorchio: muore 60enne

Tragedia a Lonigo nel pomeriggio di lunedì. Alle ore 15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in un vigneto di Via Lore per un agricoltore caduto dal trattore e poi finito sotto il carro che trainava. L'uomo, un 60enne di San Bonifacio, è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

I pompieri hanno raggiunto la vigna e con l’uso di cuscini sollevatori ad aria estratto l’uomo da sotto il carro. Nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto constatare la morte dell’uomo, che era al lavoro nelle vigne della moglie.

A dare l’allarme una delle figlie che si è accorta del trattore finito contro un ostacolo fisso e le cui ruote continuavano a girare, tanto da aver scavato un solco nella terra, fino ad arrivare agli assi del mezzo. Le cause dell’incidente sono al vaglio dello spisal e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.