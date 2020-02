Cade dal tetto del Multicenter: giovane in rianimazione

Ancora tutta da chiarire la dinamica del dramma avvenuto nella mattinata di domenica in strada Padana verso Verona a Creazzo. Un ragazzo di 24 anni di origine uruguaiana è precipitato dal tetto del Multicenter. Un volo di una decina di metri sull'asfalto del parcheggio sottostante.

L'allarme al 118 è scattato immediatamente, poco dop le 10 e un'ambulanza ha trasportato il giovane in gravissime condizioni al San Bortolo, dove si trova ricoverato al reparto rianimazione in seguito a un delicato intervento chirurgico. Sull'episodio sta indagando la questura, per capire si si è trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale.