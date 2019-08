Cade dall'albero durante la potatura: anziano ferito gravemente

Grave incidente domestico in Via Maroncelli a Bassano del Grappa nel pomeriggio di martedì. Avvisati dai famigliari, il Suem è intervenuto nella proprietà di un anziano residente in luogo, finito rovinosamente a terra dopo una brutta caduta da un albero che stava potando.

L'uomo, un 82enne, era salito in cima alla pianta con una cesoia quando, per motivi ancora da appurare, ha perso l'equilibrio precipitando a terra. Il personale del 118, arrivati sul posto, lo hanno trovato a terra e portato d'urgenza al San Bassiano in codice rosso. La sua prognosi è tuttora riservata. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Bassano per i rilievi.