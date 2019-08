Cade da un albero e batte la testa: 44enne in rianimazione

È caduto da un albero mentre lo stava potando. Vittima un 44enne portato d'urgenza in rianimazione al San Bortolo di Vicenza con un probabile trauma cranico.

L'incidente è avvenuto verso le 17 di Ferragosto in via Caselle a Noventa Vicentina. L'uomo stava tagliando i rami a una pianta nel giardino di casa quando è caduto a terra sbattendo la testa violentemente. I medici del Suem, arrivati sul posto, hanno deciso di portare il ferito in ospedale con l'elisoccorso.