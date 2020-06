Donna trovata cadavere dentro l'auto: drammatica scoperta nel Bassanese

Nel pomeriggio di lunedì, una donna è stata trovata cadavere all'interno di un'auto.

La drammatica scoperta è stata fatta in via Monsignor Negrin a Bassano, di fronte alla sede del distretto sanitario dell'Ulss 7.

Il personale del Suem 118, arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna e allertare i carabinieri.

Per favorire le indagini degli inquirenti via Monsignor Negrin è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi.

(notizia in aggiornamento)