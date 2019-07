Grilletto facile fuori stagione: anziano spara vicino alle case

Non è stagione di caccia eppure la voglia di sparare è stato un impulso troppo forte per un anziano cacciatore che nei giorni scorsi è stato sorpeso ad esplodere alcuni colpi di fucile in una zona boschiva di Piovene Rocchette troppo vicina ad alcune abitazioni ed in periodo di chiusura dell’attività venatoria.

Per questo i carabinieri di Piovene Rocchette hanno denunciato per detenzione abusiva di armi e omessa denuncia all’autorità competente, nonché violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica, G.P. , nato a Schio, pensionato nato nel 1940. Lo stesso è stato oggetto di controlli da parte dei militari, intervenuti per un ritiro cautelativo delle armi da caccia e relativa licenza.

I Carabinieri si sono resi conto che il soggetto deteneva anche un fucile e relativo munizionamento regolarmente acquistati ma mai denunciati nei termini previsti.