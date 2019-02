Il cantautore di Zocca festeggia oggi 57 anni, costellati di grandissimi successi: detiene il record mondiale di spettatori paganti ad un concerto, i 225.173 del Modena Park, nel 2017.

Come ricorda in questa intervista, gli inzi non furono facili ma ci volle l'arroganza di un gruppetto di vicentini per fargli tirar fuori gli attributi. Il 27 maggio è atteso per l'ennesimo grandissimo evento a Lignano Sabbiadoro.