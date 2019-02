Bassano, tolleranza zero per chi guida ubriaco e drogato

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa sono sempre attenti anche al controllo della sicurezza stradale, con particolare riferimento al contrasto alla guida in stato di alterazione. In tale contesto sono stati denunciati diversi conducenti non in linea con le prescrizioni del Codice della Strada.

Nella notte del primo gennaio la Sezione Radiomobile ha deferito per guida in stato di ebbrezza con coinvolgimento in sinistro stradale l’80enne F.A., controllato a seguito dell’incidente fra la sua Ford Focus ed una Renault Clio condotta da una 49enne di Cartigliano. Il soggetto ha presentato difatti un tasso di 1,9 g/l. Patente ritirata e auto sottoposta a fermo amministrativo.

La notte del 26 gennaio la Sezione Radiomobile, supportata dalla Stazione di Rosà, ha deferito per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di accertamento il 31enne rosatese G.M. Il soggetto, controllato alla guida di una Smart in evidente stato di ebbrezza, rifiutava con frasi oltraggiose e minacciose l’accertamento con etilometro. Patente ritirata e auto affidata al proprietario.

Le prime ore del 9 febbraio la Sezione Radiomobile ha deferito la 26enne di Molvena F.F., sorpresa alla guida della propria 500 Abarth 595 con tasso fra 1,65 e 1,70. Patente ritirata ed auto sequestrata.

Il pomeriggio del 9 febbraio la Sezione Radiomobile ha deferito il 38enne ezzelino S.A.A., sorpreso alla guida della propria Bmw con tasso fra 0,8 e 1,5 g/l. Patente ritirata ed auto affidata in custodia a familiare.

Il 12 febbraio la Stazione di Rosà ha deferito il 49enne rosatese M.F. , poiché fermato alla guida della propria Audi A4 Avant sotto effetto di stupefacenti, presumibilmente cocaina. Auto sequestrata e patente ritirata. Anche alla luce di recenti episodi, l’attenzione alla circolazione è massima e sempre puntuale, a tutela del cittadino.