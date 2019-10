Si taglia con la sega circolare: grave incidente per il sindaco di Foza

Stava tagliano dei grossi rami con una sega circolare da banco quando la sua mano sinistra è finita contro la lama che gli ha lacerato i tendini e legamenti arrivando fino alle ossa carpali.

Il grave incidente è accaduto al sindaco di Foza Bruno Oro che è stato immediatamente soccorso dal Suem 118 e portato d'urgenza all'ospedale di Asiago dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la mano.

Oro, che ha rischiato l'amputazione della mano, si è dichiatato ottimista (come scrive Il Giornale di Vicenza): «A breve ritornerò in municipio perché siamo in una fase delicata tra opere pubbliche che vanno completate prima dell’inverno e altre che devono essere progettate per poter partire al primo disgelo. C’è molta carne al fuoco e non posso certo permettere che un infortunio rallenti il lavoro».