Brogliano, in fiamme azienda plastica

Poco dopo le ore 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato a Brogliano all’interno di un’azienda di lavorazione di materiale plastico per il principio d’incendio di un macchinario. L’allarme è stato dato da alcune persone di una ditta confinante che hanno visto del fumo fuoriuscire all’esterno.

La squadra deli vigili del fuoco intervenuta da Arzignano hanno forzato una porta per entrare all’interno e mettere in sicurezza la cabina macchinario che ha prodotto il fumo. L’irregolarità si è sviluppata probabilmente per un’anomalia elettrica, all’interno della cabina adibita all’asciugatura delle grucce di plastica, dove durante il processo di lavorazione viene aggiunto il velluto.

I vigili del fuoco hanno provveduto all’areazione dei locali e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Danni contenuti. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.