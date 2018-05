Brogliano, assalto in villa: nonni e nipotino sequestrati per ore

Ore di paura a Brogliano. Sabato mattina una banda di cinque rapinatori stranieri ha fatto irruzione verso le 7 in una villetta in via Monte 30. Le vittime, l'ex imprenditore Roberto Marchetto di 78 anni e la moglie Maria Pianezzola di 70 sono stati legati e imbavagliati dai malviventi e successivamenti rinchiusi in una stanza assieme al nipotino di 11 mesi che era rimasto a passare il weekend dai nonni.

I rapinatori sono rimasti fino a mezzogiorno dopo aver rovistato l'abitazione alla ricerca di soldi non trovando però niente. Alla fine si sono accontentati di qualche decina di euro e sono fuggiti. Solo verso le una i due nonni sono riusciti a liberarsi e a chiamare i carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire ai malviventi.