Anni di violenza su madre e sorella: in carcere per la seconda volta

I carabinieri di Thiene, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio verso le 2 della notte tra sabato e domenica hanno tratto in arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia D.R. 49 enne di Bressanvido, nullafacente, già noto e scarcerato da poche settimane per gli stessi reati.

LA VICENDA

La pattuglia dei Carabinieri di Sandrigo, poco dopo la mezzanotte, era intervenuta in Bressanvido nella casa di N.A. anziana 88enne che vive con la figlia 57enne e l’altro figlio malato 59nne.

Il figlio più giovane, in preda ai fumi dell’alcool per l’ennesima volta, aveva trascinato giù dal letto l’anziana madre facendole sbattere la testa sul pavimento, stava spaccando tutte le suppellettili presenti in casa e continuava a minacciare di morte la sorella maggiore. Fortunatamente quest’ultima, riusciva a correre all’esterno dell’abitazione chiedendo aiuto ai Carabinieri i quali, tempestivamente sono intervenuti assieme a personale del SUEM.

La pattuglia giunta subito sul posto ha rintracciato D.R. che si trovava ancora all’interno dell’abitazione in stato ubriachezza e che, sfidando a parole gli stessi militari, continuava a minacciare di morte la sorella 59enne lì presente alla quale attribuiva le colpe per averlo fatto carcerare per tre anni.

Infatti non era il primo intervento che i militari effettuavano in quella casa tanto che già nel 2015 il Tribunale di Vicenza, sulla scorta delle precedenti denunce per le continue vessazioni, offese minacce, lesioni e maltrattamenti subiti da diverso tempo sia dalla madre che dalla stessa sorella, aveva emesso la misura cautelare che imponeva al medesimo l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offes, poi aggravata con la misura cautelare in carcere a seguito delle diverse violazioni commesse dal 49enne.

Dopo aver accertato che le due donne e l’altro figlio fossero in buona salute, il figlio più piccolo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, e portato in carcere a Vicenza.