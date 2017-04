Ventiduenne esce di strada a Bressanvido: è in rianimazione

Poco prima dell'alba un ventiduenne ha perso il controllo dell'auto per cause da accertare mentre percorreva via Ponte Streghe, nei pressi di Poianella, in territorio del Comune di Bressanvido.

L'allarme è stato dato al Suem alle 05.01 e sul luogo dell'incidente sono accorsi anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Al giovane è stato riscontrato un trauma toracico ed è intubato in rianimazione.