Bressanvido, silos in fiamme: paura in un'azienda di legnami

Incendio a Bressanvido, nel pomeriggio di giovedì. Per cause ancora in corso di accertamento un rogo è scoppiato all'interno del silos di un'azienda che si occupa di lavorazione ed imballaggio legnami di via dell'Artigianato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano del Grappa che hanno messo in sicurezza l'area. Fortunatamente l’incendio è stato circoscritto.