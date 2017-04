Bressanvido, auto tampona Harley Davidson: centauro in ospedale

È rimasto bloccato sotto la macchina che ha tamponato la sua Harley Davidson.

Poco dopo le 21:30 di venerdì una 28 enne alla guida di una Fiat 500X, ha centrato un 41 enne alla guida di una Harley. I vigili del fuoco sono intervenuti a prestare soccorso al ferito, assieme al Suem e a mettere in sicurezza i mezzi lungo la SP 51, in via Marosticana a Bressanvido.

L’uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Illesa la conducente della vettura. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale del consorzio alto vicentino intervenuto sul luogo. L’intervento è terminato dopo due ore circa con il recupero dei mezzi.