Bressanvido, aggredisce i famigliari e i carabinieri: arrestato 26enne

Una vera e propria furia placata solo con l'intervento dei carabinieri dopo una strenua resistenza e con il bilancio del ferimento di un militare. Un rumeno del '91 é stato arrestato sabato alle 18 a Bressanvido in via Marosticana.

Gli uomini dell'Arma, della tenenza di Dueville, chiamati d'urgenza da una madre che stava subendo una violenta aggressione da parte del figlio B.B.G, appena giunti sul posto sono stati immediatamente aggrediti verbalmente dal 26enne con frasi offensive ed oltraggiose.

Inutili i tentativi dei militari che, assieme alla madre e al fratello, hanno cercato di riportarlo alla calma. Anziché calmarsi, il ragazzo ha iniziato ad assalire fisicamente i 2 familiari costringendo i carabinieri a intervenire per contenerne l'aggressività. Per tutta risposta il rumeno si è scagliato anche contro loro ed è stato bloccato e arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari l'esagitato è in attesa del giudizio direttissimo che avverrà lunedì. Uno dei carabinieri intervenuti, a seguito dell’aggressione, ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale di Sandrigo ove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in alcuni giorni.