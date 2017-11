Brendola, fuga dopo l'incidente e aggressione ai vigili: ubriaco fermato con lo spray

Serata folle di un 32enne di colore completamente ubriaco. Sabato verso le 21 il giovane, alla guida di un'Opel Zafira, dopo aver urtato – in via Benedetto Croce a Brendola – una Mini Cooper di un cittadino di Montebello e una Nissan Pulsar di un Signore di sarego, si è allontanato senza fermarsi.

Gli agenti della polizia locale dei Castelli si sono messi sulle tracce del colpevole ed anche grazie alla descrizione del veicolo fornita dai coinvolti hanno individuato attraverso il “targa system” la targa del “fuggitivo”. Il 32enne, individuato in sosta in via Savonarola a Brendola, è stato sottoposto all'alcol test riportando un tasso alcolemico superiore a 3 volte il limite consentito di 0.50g/l.

Durante il test il giovane ha dato in escandescenze prendendosela prima con la moglie accusandola di essere la causa del suo bere perché lo “stressava” e poi con gli agenti spintonandoli. Per ricondurlo alla calma – visto che l’ira dello straniero stava aumentando – e per evitare ulteriori danni ai presenti il 32enne è stato irrorato con lo spray al peperoncino in dotazione che l'ha ricondotto alla calma.

Segnalato alla procura della repubblica di Vicenza per resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza lettera C (la più grave) con ritiro della patente e sequestro del veicolo con l’aggravante di aver provocato incidente stradale, il 32enne rischia da 6 mesi a 5 anni di carcere e 20mila euro di multa.