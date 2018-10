Dalla Tunisia a Vicenza: migranti nascosti da giorni in un container

Hanno viaggiato per due giorni nascosti tra la merce del tir partito sabato scorso dalla Tunisia e arrivato nella giornata di martedì all'azienda Tna Cargo spa - Transport Nord Afrique, nella zona industriale di Brendola. Appena aperto il portellone del container l'autista ha visto balzare fuori cinque uomini che si sono dati subito alla fuga nella zona industriale circostante.

Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno consentito di rintracciare 3 migranti, tutti di nazionalità tunisina. Gli stessi, su disposizione della prefettura, sono stati collocati presso una struttura di accoglienza (albergo ex Gambini) a Brendola. I militari hanno appurato che il portellone del container non era stato manomesso e che l'autista del tir, di nazionalità straniera, era completamente estraneo ai fatti così come l'azienda di trasporti internazionali Tna Cargo.