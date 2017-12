Brendola, sistema di aspirazione in fiamme: paura per un capannone

Poco dopo le ore 10.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via De Gasperi a Brendola per l’incendio di un sistema di aspirazione industriale di un’ azienda metalmeccanica.

I pompieri di Lonigo e Vicenza, anche con l’autoscala, hanno prontamente spento il principio d’incendio, che ha interessato le calze dall’aspiratore posto all’esterno del capannone. L’impianto separa i metalli presenti nei fumi oltre ad abbattere le polveri di lavorazione.

ll rogo è stato probabilmente innescato dall’aspirazione di qualche favilla incandescente. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’impianto sono terminate dopo circa un’ora.