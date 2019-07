Rogo fabbrica di vernici, pericolo nube tossica: «Restate a casa e non mangiate verdure e frutta»

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: «UNO SCENARIO DANTESCO»

Il sindaco di Brendola Bruno Beltrame parla di uno scenario «dantesco» e racconta come le fiamme si sarebbero scorte attorno alle 12,00 12,30. I vigili del fuoco confermano che la situazione è sotto controllo anche se l'intervento rimane problematico. L'unica incognita al momento sono alcuni silos sotterranei che per il momento non sono andati a fuoco e non sono esplosi. I vigili del fuoco non sono ancora certi sulle sostanze che contengono. «Il fumo denso e l'aria irrespirabile rendono le operazioni complesse» spiegano ancora i vigili del fuoco. Inizialmente c'era stata molta apprensione che le fiamme raggiungessero la Triveneta cavi, ma cosí non è stato.

LA NUBE TOSSICA

La questione nube tossica è in capo ad Arpav. Quest'ultima e i vigili del fuoco in coordinamento con prefettura e Ulss stanno cercando di capire il grado di pericolosità della nube che è senza dubbio pericolosa. Gli altri fattori che vanno considerati in questo frangente sono l'altezza della nube, il grado di dispersione, gli agenti chimici andati a fuoco. Non ci sono conferme circa l'esplosione di bombole di altre ditte. Sono state avvertite parecchie esplosioni. Molta preoccupazione tra la popolazione residente a Brendola e comuni limitrofi: in tanti con le mascherine.

Un altro fattore che in queste ore è al vaglio del coordinamento interforze riguarda l'agricoltura. Alcune colture potrebbero essere dichiarate a rischio. Frattanto il traffico è completamente andato in tilt. Chiuso anche il casello di Soave in entrata.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: «NON USCITE DI CASA E NON MANGIATE FRUTTA E VERDURA»

Prime ordinanze comunali per la nube tossica. La fabbrica, stando ai primi riscontri raccolti sul campo produce vernici, coloranti, solventi e prodotti per conceria. Si tratta di sostanze altamente tossiche.L'amministrazione di Brendola sta emandando una ordinanza con cui si proibirá il consumo delle verdure e della frutta da orto. Ordinanze che invitano a chiudere le finestre, spegnere i condizionatori e rimanere in casa anche dalle amminisrazioni di Montecchio Maggiore, Creazzo, Sovizzo e Altavilla.

VIABILITÀ

Ancora chiusa l'autostrada con uscita obbligatoria a Montebello. Lunghe code sulla statale 11 a causa del riversamento delle automobili. Forti rallentamenti sulle strade di tutta l'area. Chiusa la provinciale verso Lonigo e le strade attorno alla Isello.

AGGIORNAMENTO ORE 15:12: IN CASERMA DAI CARABINIERI IL TITOLARE DELLA DITTA

I vigili del fuoco stanno affrontando anche un problema pratico. Le bocchette antincendio attigue alla ditta sono in buon numero, ma la portata non sembra essere sufficiente: motivo per cui è intervenuta una cisterna tank per sopperire in parte al problema.

Pare che il titolare, che è molto scosso (non si sa ancora il nome) sia stato accompagnato dai carabinieri al comando di Montecchio. È possibile che sia sentito per provare a tentare una prima ricostruzione dei fatti.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 DA BRENDOLA: PAURA PER I SILOS CHE POTREBBERO ESPLODERE

I sindaci di Brendola e Montecchio Maggiore sono sul posto per coordinare la protezione civile. I vigili sono preoccupati per alcuni silos inesplosi. Non si riesce a sapere che cosa contengano, si cerca senza sosta il responsabile della sicurezza della ditta o quanto meno un operaio che sappia che cosa contengano i silos non ancora esplosi.

È appena arrivato il prefetto di Vicenza che si sta coordinando con i vertici provinciali dei carabinieri, della Polizia dei vigili del fuoco di Arpav e con i sindaci del comprensorio, Montecchio e Brendola in primis.

Il sindaco di Brendola spiega che al momento una delle priorità è quella di capire dove volgerá la nube tossica. Il sindaco di Montecchio Trapula fa sapere che la situazione viene tenuta sotto controllo ma che non può essere sottovalutata. La ditta interessata dall'incendio, che produce vernici, può essere molto pericolosa in caso di incendio. In questo momento è arrivato il perito dell'assicurazione della fabbrica. A breve l'area off limits potrebbe essere ampliata.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45: CHIUDETE LE FINESTRE (ANCHE A VICENZA)

Pericolo intossicazione anche in città. Il sindaco di Vicenza: "In relazione all'incendio attualmente in corso in una ditta di vernici di Brendola, a titolo puramente precauzionale si consiglia di chiudere le finestre e non sostare all'aperto anche nel territorio comunale di Vicenza. L'amministrazione comunale sta monitorando l'evoluzione dell'evento in stretto contatto con Arpav. Seguiranno ulteriori comunicazioni"

AGGIORNAMENTO ORE 14: 30

Anche l'Arpav è in azione. Si cerca di capire il raggio della nube che si è sprigionata a seguito dell'incendio. Le sponde della fabbrica cominciano a cedere. La colonna di fumo ha ricominciato a crescere in modo impressionante e non diminuisce. Il personale di Arpav e dei vigili del fuoco continua ad essere preoccupato. Non ci sono certezze in merito a quando le fiamme potranno essere domate.

Sul posto sono confluiti una ventina di automezzi provenienti da Vicenza, Verona, Padova e Treviso. L'incendio è in atto in maniera violenta ed è esteso. Una cinquantina gli operatori impegnati.

Tratto autostradale tra Montecchio e Montebello chiuso al traffico

Al momento non risultano feriti.

AGGIORNAMENTO 14:10

Le esplosioni continuano, i vigili del fuoco fanno fatica a contrastare le fiamme che si stanno propagando ad altri stabilimenti. C'è grandissima preoccupazione per i depositi sotterranei di solventi.

Le notizie sono frammentarie, i pompieri intervenuti da buona parte della provincia stanno lavorando senza un attimo di tregua. La polizia municipale del comprensorio intima ai presenti di allontanarsi. Zona in via di evacuazione: la protezione civile di Brendola chiede ai presenti di allontanarsi dalla zona di emergenza

AGGIORNAMENTO ORE 14:00

Rischio disastro ambientale a Brendola a causa dei depositi sotterranei di solventi che potrebbero sviluppare diossina. Impossibile avvicinarsi al luogo dell'incendio che da ore continua a svilupparsi alla Isello Vernici.

Il denso fumo nero ha oscurato completamente il sole sopra alla zona già evacuta. Il perimetro di evacuazione potrebbe essere esteso a breve, Le fiamme non accennano a placarsi e, oltre alle numerose esplosioni che si sentono, sembra che il rogo stia interessando le fabbriche adiacenti.

Disagi al traffico in autostrada.

ORE 13

Una densa colonna di fumo nero, alta più di cento metri e visibile a diversi chilometri di distanza dal punto di un incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata di lunedì alla ditta Isello Vernici di Brendola, sta destando molta preoccupazione.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate sul posto da prima delle 13. Secondo le prime informazioni sono stati sentiti delle esplosioni molto forti all'interno della ditta. Si teme l'allarme ambientale: le forze dell'ordine e il Comune di Brendola segnala di non uscire e di chiudere bene le finestre di casa.

Preoccupazione per i lavoratori all'interno del capannone in fiamme.

(IN AGGIORNAMENTO)

