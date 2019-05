Fucile a canne mozze in casa: denunciato pensionato

I carabinieri di Brendola, nella mattinata sabato, hanno denunciato in stato di libertà G.C., 69enne pensionato residente a Brendola. L’uomo, nel corso di un controllo di routine presso la propria abitazione finalizzato a verificare la corretta custodia delle armi nella sua disponibilità, è stato trovato in possesso di una carabina cal.9, regolarmente detenuta, alla quale aveva tagliato parte della canna, operazione assolutamente vietata.

L’arma è stata sottoposta a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria che, a seguito dell’informativa dei carabinieri, valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti del responsabile.