Brendola, frontale auto-furgone: un ferito e traffico in tilt

Un ferito soccorso dall'ambulanza e ricoverato è il bilancio dell'incidente in via Orna a Brendola poco dopo mezzogiorno. Per cause in via di accertamento un furgone della ditta Negro e una Toyota, il cui conducente è rimasto contuso ma a quando sembra non in maniera grave, si sono scontrati frontralmente.

Vista l'ora di punta il sinistro stradale ha causato lunghe code e traffico intenso nella zona. Sul posto è intervenuta la polizia dei Castelli e un'auto dei carabinieri per i rilievi e per regolare il traffico a senso alternato. I disagi sono durati circa due ore.