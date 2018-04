Brendola: fermati con targa falsa e senza documenti

I carabinieri della Stazione di Brendola, nella tarda serata di martedì, durante un servizio finalizzato a prevenire la commissione di reati contro il patrimonio, procedevano, in via Orna del medesimo comune, al controllo di un'autovettura con a bordo due persone di nazionalità albanese.

Nel corso degli accertamenti i militari dell’Arma appuravano che la targa era stata palesemente contraffatta: il conducente, L.D 35enne, domiciliato a Lonigo, è stato segnalato in stato di libertà per contraffazione. Il passeggero M.V 29enne,domiciliato a Brescia, sprovvisto di documenti comprovanti la sua vera identità, è stato indagato per la mancata esibizione di un documento attestante la regolarità della sua presenza nel territorio nazionale.