Brendola, assente per due giorni dal lavoro: lo trovano in casa con un'arma e proiettili

Si è concluso con uno strano ritrovamento l'intervento dei carabinieri di Brendola a casa di un 52enne della zona, di cui sono noti i problemi psichici.

L'uomo non si presentava al lavoro da due giorni e i colleghi, preoccupati, hanno avvisato i militari che, venerdì mattina, si sono recati nella sua abitazione.

L'arma e le munizioni

Dopo opera di convincimento, il 52enne veniva accompagnato presso l’ospedale di Montecchio Maggiore, reparto di psichiatria. Nel corso di una verifica dello stato dei luoghi dell’abitazione, venivano rinvenute 12 cartucce cal. 6.5x52, in uso durante il primo conflitto mondiale, e la replica di una pistola antica ad avancarica marca Wheeler London, per la quale sono in corso accertamenti.

L'uomo è stato denunciato stato di libertà per detenzione illegale di munizioni da guerra.