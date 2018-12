Anziano disperso ritrovato in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco

Si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze la dissaventura di un 70enne che domenica in tarda mattinata è scomparso durante una passeggiata nel bosco assieme al fratello. È stato proprio il familiare a dare l'allarme verso le 11:30 segnalando che l'anziano si era perso lungo un sentiero che si dilunga in mezzo alla vegetazione in via Postumia a Brendola.

I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, dopo qualche ora di ricerca hanno ritrovato il 70enne in fondo a un dirupo dove era caduto dopo una brutta scivolata. I pompieri hanno recuperato l'uomo che è stato portato in pronto soccorso a Vicenza per accertamenti riportando sulo qualche escoriazione al viso e al torace e molta paura per l'accaduto. Le operazioni sono terminate poco dopo le 14:30.