Breganze, tragedia alla Diesel: operaio muore d'infarto

Tragedia questa mattina alla Diesel di Breganze in via dell'Industria. Un uomo addetto alla logistica, durante le operazioni di caricamento del proprio furgone, è deceduto in seguito ad infarto.

L’operaio, che aveva 62 anni, era dipendente di un’azienda con sede a Padova. La salma è stata subito messa a disposizione dei familiari, non essendoci ulteriori accertamenti da svolgere circa le cause della morte.