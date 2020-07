Malore fatale alla guida del trattore: muore 57enne

Un attacco cardiaco è risultato fatale a un 57enne. La tragedia è avvenuta nella mattinata di venerdì in via Capitello tra Breganze e Sandrigo. La vittima, residente a Thiene, stava guidando un trattore nelle vicinanze dell'abitazione dei genitori quando si è accasciato all'interno dell'abitacolo perdendo il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalla cabina del trattore, e un'ambulanza del 118 . Per l'uomo non c'era però più niente da fare e gli operatori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso.