Breganze, garage distrutto dalle fiamme: casa salvata in extremis

Un incendio ha devastato il garage di un'abitazione privata in un complesso residenziale di Breganze in via Pirandello causando lo scoppio di una bombola di vernice.

Tanta paura ma nessuna conseguenza per gli abitanti del condominio, comunque evacuato per sicurezza. Un corto circuito al quadro elettrico è la causa probabile del divampare delle fiamme che, verso le 13 di lunedì, hanno avvolto un armadio pieno di vestiti.

Da lì il rogo si esteso per tutta la rimessa, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Bassano che hanno lavorato per due ore nel mettere in sicurezza il luogo e le abitazioni circostanti, facendo uscire 15 residenti dai 12 appartamenti del condominio.