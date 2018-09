Breganze, incendio devasta appartamento

Alle 17.30 circa di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pirandello a Breganze per l’incendio di un appartamento al primo piano di un blocco di un fabbricato.

Le fiamme sono divampate mentre nell’alloggio non c’era nessuno: l’anziana conduttrice dell’appartamento si trovava fuori da qualche ora.

I pompieri arrivati da Bassano e Vicenza con tre automezzi tra cui l’autoscala e nove operatori hanno spento il rogo, evitando l’estensione dell’incendio agli appartamenti attigui. Completamente danneggiato dalle fiamme l’appartamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle dopo circa due ore.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati