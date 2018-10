Marijuana, 2mila euro e una mazza da baseball in auto: denunciato 20enne

Denunciato a piede libero per spaccio un 20enne di Fara Vicentino, disoccupato, trovato in possesso di circa 40 grammi di marjuana e di quasi 2000 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Sabato i carabinieri di Breganze hanno fermato il giovane durante un servizio volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti con particolare attenzione alle zone degli istituti scolastici.

I militari, infatti, insospettiti dalla presenza del giovane in Piazza degli Autieri, hanno proceduto al controllo della sua autovettura, rinvenendo la sostanza stupefacente già suddivisa in involucri e pronta per essere spacciata,, assieme ad un bilancino di precisione, alla somma di denaro e ad una mazza da baseball in legno, tutto sequestrato.