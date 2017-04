Vicenza, Bravo chi legge! con lo scrittore Umberto Matino

Mercoledì 19 aprile piazza dei Signori ospiterà la finalissima del concorso Bravo chi legge! che vedrà in campo le classi vincitrici dei seguenti istituti scolastici: Lioy, Rossi, Pigafetta, Quadri, Piovene, Boscardin, Fogazzaro, Montagna, Piovene, Canova, Brocchi di Bassano del Grappa, Da Vinci di Arzignano, Zanella di Schio, Trissino di Valdagno, per un totale di circa 300 alunni presenti.

Si tratta dell'atto conclusivo di una gara che ha coinvolto 70 classi. La finalissima prenderà il via alle 14.30 e si concluderà alle 16.30.

"Bravo chi legge! è ispirato al programma televisivo “Per un pugno di libri” e secondo il consigliere delegato alle politiche giovanili Giacomo Possamai "è una modalità efficace ed avvincente di avvicinare i ragazzi al mondo della lettura, che in questi anni ha riscosso un successo davvero straordinario. Anche quest'anno abbiamo voluto celebrare la finale in piazza, perché pensiamo che sia il modo migliore per far vivere questo momento anche a tutti i vicentini interessati ad assistere a questa sfida entusiasmante".

La gara sarà incentrata sul thriller “La valle dell'orco” dello scrittore scledense Umberto Matino, che sarà presente alla manifestazione.

La classe vincitrice sarà premiata con un buono-libri da 250 euro.