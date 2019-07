Bovino rischia di annegare nella vasca dei liquami

Martedì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tre Scalini a Dueville per salvare un bovino caduto nella vasca dei liquami dopo il cedimento del grigliato.

Gli operatori con la collaborazione del personale dell’azienda sono riusciti a imbragare e passare delle fasce sotto l’animale, che è stato issato con un sollevatore agricolo e portato in salvo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate circa due ore.