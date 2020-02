Bottigliata in testa a San Valentino: 20enne in ospedale

Un ragazzo di 20 anni, intervenuto in difesa del fratello che era stato offeso da un ragazzo che conosceva solo di nome, è stato colpito da una bottiglia di birra da 0,66 litri piena. L'aggressore gli ha lanciato la bottiglia sulla nuca e lo ha fatto cadere al suolo. In fatto è avvenuto verso le 19 della sera di San Valentino in via Gorizia a Thiene. Mentre l'autore del gesto si è dato alla fuga, il giovane colpito dalla bottiglia è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santorso dove gli veniva diagnosticata una lesione nella regione occipitale del cranio, guaribile in cinque giorni.

N.M.P., queste le iniziali del nome della vittima residente a Zanè, si è presentato presso il comando di polizia locale nordest vicentino formalizzando una querela nei confronti dell'autore di lesioni a suo danno. Grazie ad accertamenti incrociati della polizia locale, l'autore del reato è stato identificato in N.E.L., giovane 23enne residente a Rovigo. Il medesimo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ed a suo carico è stato richiesto alla Questura di Vicenza un provvedimento di allontanamento da Thiene.

«Come confermato dalla Polizia Locale e dai Carabinieri di Thiene, tengo a precisare come non si tratti di una "guerra tra bande", ma del dissidio tra due persone causato da futili motivi.», ha precisato il sindaco di Thiene Giovanni Casarotto, intervenuto con una nota in relazione alla vicenda.