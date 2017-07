Montebello, altra spaccata a Bottega Veneta: furto da 40mila euro

Quarantamila euro in borse e pelle pregiata. È questo il valore del bottino del colpo che nella notte tra sabato e domenica è stato messo a segno a Villa Schloeder-Da Porto a Montebello, sede di Bottega Veneta.

È la quarta volta che la multinazionale del lusso viene colpita nel giro di un anno. La spaccata è avvenuta, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Valdagno, con il taglio della recinzione esterna e la forzatura di una porta dell'atelier senza far scattare l'allarme.

Il furto, scoperto da un dipendente al mattino, è stato preparato nei minimi dettagli per le modalità di esecuzione. I malviventi sono infatti andati a colpo sicuro dato che, a quanto sembra, sapevano come agire all'interno dello stabilimento e come disattivare l'allarme. I militari dell'Arma stanno indagando a partire dalle immagini della sorveglianza.