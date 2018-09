Botte e minacce col coltello alla sagra: denunciato un minorenne

"Pubblico queste immagini perché è un fatto realmente accaduto a me personalmente l'altra sera durante la festa patronale qui del paese verso le 24 nella zona Luna Park giostre più precisamente vicino agli autoscontri. C'erano tante persone che rimanevano indifferenti davanti a tale violenza presa per altro in modo gratuita"

Nicolas, 29enne di Maloll ha affidato a un post su Facebook con queste parole l'aggressione che ha subito la sera di sabato alla sagra del paese. L'aggressore, un minore 17enne maladense, già noto alle forze dell'ordine, martedì è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri.

Il minore, per futili motivi ha colpito il 29enne al volto con dei pugni ed alla testa con un calcio. Il giovane aveva utilizzato anche un coltello da cucina per minacciare il malcapitato. Le concitate fasi erano state subito segnalate ai carabinieri in servizio presso la sagra patronale di Malo che avevano proceduto al soccorso e avviato le indagini per individuare l’aggressore. La vittima, all’ospedale civile di Santorso, è stata giudicata guaribile in una decina di giorni per “trauma facciale”.