Borgo Berga, Legambiente Vicenza presenta esposto al Csm e alla procura

"Nonostante l’ipotizzato “reato di lottizzazione abusiva”, relativo a tutta l’area di intervento, i lavori edilizi di completamento degli edifici, posti nell’area sud dell’ex Cotonificio, continuano del tutto indisturbati". La denuncia arriva da Legambiente Vicenza.



"Il sequestro preventivo disposto nel novembre 2015 - spiegano - ha riguardato solo un lotto non ancora urbanizzato, mentre non si è provveduto a sequestrare il cantiere fermando i lavori “abusivi”, come ripetutamente richiesto dalle Associazioni. Facciamo osservare che alla data del sequestro parziale, come rileva anche il gip nella sua ordinanza, gli unici edifici in uso erano il Tribunale e l’ipermercato. Nel frattempo altri edifici sono stati completati, resi agibili, venduti e affittati a famiglie, società private ed enti pubblici. Il mancato sequestro dell’area sta protraendo le conseguenze dannose e illecite della lottizzazione abusiva, cioè esattamente quello che il provvedimento cautelare dovrebbe evitare".

"Le indagini - continuano - sembrano limitarsi solo ad accadimenti avvenuti tra il 2003 e il 2010, i cui reati presupposti (ex art. 323 c.p.) sono in gran parte prescritti o in via di prescrizione. Vengono invece incomprensibilmente lasciate in ombra responsabilità penali più recenti in capo a soggetti attualmente non iscritti nel registro degli indagati, che risultano firmatari degli illegittimi permessi di costruire e che tuttora continuano a gestire la pratica edilizia di Borgo Berga".

"Da ultimo, - concludono - viene ignorata la denunciata decadenza del permesso di costruire, avvenuta il 2 novembre 2014. Omissioni gravissime dei doveri di vigilanza previsti dall’art. 27 DPR 380/2001, dato che lavori edilizi privi di autorizzazione sono continuati indisturbati. Fatti incontrovertibili e denunciati alla procura al Corpo Forestale. Per questi ed altri motivi contenuti nell’esposto abbiamo chiesto al Csm di valutare la correttezza delle indagini penali in corso e al Procuratore Generale di avocare le indagini".