Borgo Berga: il giudice "consiglia" al Comune un piano di recupero

La vicenda del complesso di Borgo Berga è una spina nel fianco per la città di Vicenza da molti anni. Oggetto di inchieste giudiziarie, la zona del tribunale, già finita sotto sequestro (il lotto E nel 2015) ora sta attraversando una nuova bufera. Nei giorni scorsi il procuratore Antonino Cappelleri ha chiesto la requisizione del complesso con l'eccezione del tribunale, ma la richiesta ha incontrato il no del giudice Massimo Gerace.

Tra le ragioni della richiesta della Procura c'è il fatto che con l'ultimazione delle palazzine - che attualmente sono in stato di abbandono - ci sarebbe la prosecuzione del reato di “lottizzazione abusiva”, mentre per il giudice il sequestro sarebbe ingiusto per il privato – Sviluppo Cotorossi – che potrebbe anche essere estraneo al reato. Inoltre Gerace, come scrive Il Giornale di Vicenza, nelle pagine di motivazioni del “no”, “consiglia” il Comune di preparare un piano di recupero e di provvedere alla correzione delle irregolarità e incoraggiare il completamento degli edifici”.

Gli inquirenti hanno iniziato nel 2015 le indagini sulle ipotesi di speculazione edilizia e abuso di atti d'ufficio, capi d'accusa per i quali sono state iscritte 18 persone, compreso il direttore del Comune che si occupò della variante al Piruea del 2009. Nel frattempo anche i vari comitati si sono fatti sentire con maggiore intensità, chiedendo il blocco totale e la demolizione dell'intero complesso. Sul fronte politico, invece il Comune usa ancora la prudenza mentre il Movimento 5 Stelle è dalla parte di ambientalisti e associazioni.

"Continueremo a lottare insieme a chi invoca la demolizione di questo eco-mostro, realizzato a due passi dalle perle del Palladio, e che rischia di far perdere alla città il patrocinio dell'Unesco”, sottolinea il senatore pentastellato Enrico Cappelletti. La prossima puntata di questa storia sarà il 23 marzo, giorno dell'udienza al tribunale del Riesame, come da richiesta della Procura.