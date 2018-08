Bolzano Vicentino, stalla e fienile in fiamme: salvi 500 animali

E' pesantissimo il bilancio dell'incendio scoppiato prima dell'alba di venerdì in un'azienda agricola in via Divisione Julia a Bolzano Vicentino.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno distrutto le 400 rotoballe stipate nel fienile: tutti salvi invece i 500 animali he erano custoditi nella stalla attigua. L'intervento dei vigili del fuoco, sul posto con 5 mezzi, alle 9 era ancora in corso

Articolo in aggiornamento