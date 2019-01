Tragedia familiare: madre ferisce gravemente un neonato e tenta di sgozzarsi

Tragedia famigliare a Lisiera di Bolzano Vicentino. Per motivi ancora sconosciuti una madre sui 40 anni, verso le 19 di domenica sera avrebbe compiuto un gesto folle gettando a terra suo figlio, un neonato di pochi giorni. Subito dopo, secondo quanto si apprende, ha impugnato un coltello nel tentativo di tagliarsi la gola.

Sul posto, poco dopo, è intervenuto il Suem. I medici hanno portato il piccolo e la donna, entrambi in gravissimi condizioni, al San Bortolo. Il neonato è stato ricoverato in terapia intensiva mentre la madre è stata portata in ospedale in codice rosso con una profonda ferita alla gola. Ancora riservato la prognosi del neonato e della donna.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Thiene che per ora mantengono il più assoluto riserbo.