Bolzano Vicentino, il fumo dell'incendio avvolge la casa: 85enne salvata in extremis

Portata in salvo dai vigili del fuoco una donna 85 enne nella casa invasa dal fumo in via Palladio a Ospedaletto di Bolzano Vicentino. L’allarme è scattato martedì mattina alle 11.15 quando è arrivata una segnalazione alla sala operativa del 115 da parte dei vicini della signora che hanno notato del fumo venir fuori dal piano terra della villetta.

I pompieri, accorsi con due squadre, sono entrati da un poggiolo al primo piano dell’alloggio completamente invaso dal fumo, trovando la signora in bagno, la quale ancora non si era ancora accorta di nulla. La donna è stata portata in un balcone all’aperto intanto che i vigili del fuoco arieggiavano la villetta e spegnevano il principio d’incendio divampato nel garage da una scatola di derivazione elettrica.

L’ anziana è stata controllata dal personale del suem 118, ma non è stato necessario nessun ricovero in quanto non ha respirato fumo. Le operazioni di messa in sicurezza della villetta sono terminate dopo circa due ore, con la signora assistita dai propri familiari.