Bolzano Vicentino, cade nella trituratrice: terribile fine per un 52enne

Terrificante tragedia sul lavoro in un'azienda agricola di Bolzano Vicentino in via Santa Cristina 5 presso ’azienda agricola “Somel s.r.l.”.

Ennio Mosele, classe ‘65, titolare della società, è deceduto dopo essere caduto all’interno di una macchina trituratrice di mangimi per animali che l'ha stritolato e causato terribili feriti mortali. Sul posto si sono recati i pompieri, il Suem, i carabinieri e tecnici dello Spisal di Vicenza, al fine di verificare le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.