Bolzano Vicentino: bruciano case in costruzione, sospetto di dolo

Poco prima delle ore 17, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadorna a Bolzano Vicentino per un principio d’incendio nei pressi di alcune abitazioni in costruzione.



I pompieri di Vicenza hanno spento le fiamme, che hanno interessato dei residui di teli di nylon e cartone qualche metro quadro del rivestimento del cappotto esterno del fabbricato. Al momento dell’incendio nel cantiere non c’era nessuno. Le cause del principio d’incendio al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L’intervento è terminato dopo circa un’ora e mezzo.