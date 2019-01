Bloccati sulle Piccole Dolomiti: recuperati 4 ragazzi

Recuperati illesi i 4 ragazzi veneti in difficoltà, con il sopraggiungere del buio, nella zona del Rifugio Fraccaroli, sotto Cima Carega nelle Piccole Dolomiti a cavallo tra le province di Trento e Vicenza.

Gli escursionisti, due ragazzi e due ragazze, giovedì avevano terminato il sentiero attrezzato A. Pojesi e si trovavano a una quota di circa 1800 m. nella zona di cima Costa Media. Quando hanno capito che procedere sarebbe stato fuori dalle loro possibilità hanno preferito chiamare aiuto. La chiamata è arrivata verso le 20.30 di ieri sera.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino ha organizzato l’operazione di recupero inviando sul posto una squadra di terra di 6 uomini. I soccorritori hanno raggiunto il rifugio Pertica con il furgone per poi salire a piedi fino in cresta dal sentiero 108, dove hanno facilmente localizzato i ragazzi in difficoltà grazie alle coordinate gps. I quattro sono stati riaccompagnati a valle fino al rifugio Boschetto dove avevano lasciato la macchina. Non è stato necessario il ricovero in ospedale.

