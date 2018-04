Blitz nello stabile del degrado, 16 denunce: spuntano coltelli e armi da taglio

Blitz alla Sartori Motors ieri pomeriggio da parte della polizia di Vicenza e di Padova che ha portato alla identificazione e alla denuncia di 16 persone, 14 delle quali già con precedenti penali, per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le operazioni di polizia si stanno intensificando in questo periodo visto anche l'annunciata riqualificazione dello stabile.

L'età degli occupanti, in prevalenza rumeni varia dai 27 ai 58 anni, tra loro anche quattro donne. Un rumeno, non risultante nell'elenco dei pregiudicati, è stato inoltre denunciato per porto abusivo d'armi perché trovato in possesso di un coltello affilato artigianalmente per farlo sembrare un pugnale e di un seghetto modificato.