Blitz della polizia in Campo Marzo: allontanati tre stranieri

Nuovo controllo straordinario della questura di Vicenza, con il supporto dei reparti prevenzione crimine “Veneto” e delle pattuglie della polizia Locale, in Campo Marzo. L’operazione si è svolta martedì pomeriggio e rientra in un piano articolato voluto dal nuovo questore per il contrasto dello spaccio di stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Gli agenti hanno identificato decine di stranieri e applicato tre provvedimenti di allontanamento dal comune di Vicenza con divieto di ritorno per tre anni. Inoltre, durante i controlli sono stati sequestrati circa due etti di marijuana.