Campionario di droghe nelle mutande e cucite nei jeans: due arresti

Due arresti a Campo Marzo nel fine settimana durante i consueti controlli della polizia nella zona. In manette per spaccio sono finiti due nigeriani, poi rilasciati, entrambi richiedenti asilo incensurati.

Il primo fermo è avvenuto verso le 17 fi venerdì in viale Milano. Gli agenti hanno bloccato un 23enne in bicicletta che si aggirava in zona con fare sospetto. In seguito alla perquisizione gli hanno trovato 10 grammi di marijuana in un pacchetto di sigarette e altri 10 nascosti nelle mutande assieme a 9 ovuli di eroina, 6 di cocaina e 4 pastiglie di morfina.

Lo straniero è stato portato in questura e arrestato. Addosso aveva anche 170 euro, due telefonini e 4 schede Sim, tutto sequestrato. Il 23enne, processato sabato mattina,ha patteggiato sei mesi di pena ed è tornato a piede libero.

A piede libero, dopo il patteggiamento a sei mesi di reclusione, anche un altro richiedente asilo - sempre incensurato - arrestato un ora dopo ancora in zona Campo Marzo. I poliziotti, durante il controllo, hanno notato che i jeans erano scuciti all'altezza della cintura. Portato in questura e perquisito, aveva nascosto all'interno di un "comparto" ricavato all'interno dei pantaloni, diverse bustine di coca, ero, marijuana e hashish.