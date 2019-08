Bivacco, alcool e droga: quattro persone sanzionate dalla Polizia locale

Il primo intervento è scattato a metà mattina, verso le 11.30, nel parcheggio di via Cattaneo.

Gli agenti hanno sorpreso un italiano (di 67 anni, residente a Sossano) e due marocchini (uno di 51 anni senza fissa dimora e un 42enne residente a Creazzo) mentre bivaccavano ed assumevano bevande alcoliche. Due di loro, marocchini, bivaccavano nei pressi della sbarra d'accesso, mentre il terzo, italiano, vicino alla cassa del parcheggio.

Dopo aver identificato i tre soggetti, gli agenti hanno accertato che l'italiano era in possesso di foglio di via e lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria. L'area occupata è stata fatta ripulire dai tre individui, che sono stati successivamente allontanati.

Il secondo intervento è avvenuto, invece, di sera, verso le 19: a Campo Marzo gli agenti della polizia locale hanno notato un italiano di 26 anni, residente a Carrè, intento a prepararsi sostanze stupefacenti per assumerle. Il giovane è stato denunciato per non aver ottemperato al foglio di via emesso dal questore ed è stato successivamente allontanato.