Ubriaco alla guida travolse un bambino e lo mutilò: condannato a 4 anni

A sette mesi dal tragico incidente in cui il piccolo Thiago, che all'epoca aveva 15 mesi, venne travolto da un furgone condotto da un 58enne ubriaco è arrivato il responso dei giudici. Come riporta Il giornale di Vicenza, la pena infilitta a Pietro Dal Santo è di tre anni e otto mesi di reclusione per la mutilazione del bambino e per la fuga subito dopo l'incidente, e altri 4 mesi e 1.000 euro di ammenda per essersi messo al volante ubriaco.

Il 58enne rimarrà dunque ai domiciliari. Il pm Barbara De Munari aveva chiesto 8 anni e 8 mesi di reclusione, il tribunale ha invece stabilito la prosecuzione dei domiciliari oltre alla revoca della patente e alla confisca dell'autocarro con il quale provoco l'incidente. E' stato inoltre stabilito il risarcimento della famiglia del piccolo che oggi può camminare solo grazie ad una protesi.