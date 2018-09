Bimbo in bilico sul davanzale salvato dai carabinieri

Miracoloso intervento dei carabinieri di Malo che, durante un pattugiamento, hanno notato un bambino di appena due anni appoggiato al davanzale di una finestra posta al primo piano di un’abitazione.

Messo in sicurezza il minore ed effettuati i dovuti accertamenti, gli operanti hanno denunciato in per abbandono di minore la signora D.A., 32 anni, madre del bambino, in quanto si era allontanata da casa per svolgere diverse commissioni lasciando il figlio senza controlli di sicurezza.

Numerosi sono i fatti di cronaca nera riportati negli ultimi mesi in Italia che riguardano proprio le conseguenze di genitori che, volutamente o distrattamente, abbandonano i propri figli in situazioni di potenziale pericolo ma, almeno questa volta, grazie ai Carabinieri, tutto ciò è stato scongiurato.

riferisce il Comando in un comunicato.