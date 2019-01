Pronto soccorso preso d'assalto per sbornie: grave ragazzina

E' stata tutto sommato una notte tranquilla in città, quella che ha salutato il 2019.

Mentre non ci sarebbero stati episodi violenti di rilievo, la nota principale è il maxi afflusso in Pronto Soccorso ("Ma come ogni anno...", riferiscono) di decine di giovanissimi in preda a sonore sbornie. L'unico caso in cui è stato necessario il ricovero è quello di una ragazzina.

Da segnalare, inoltre, alcuni cassonetti dati alle fiamme, in vale Trento, in via Della Scola e via Adenauer, per i quali sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.